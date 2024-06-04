Россияне стали меньше заказывать товары за рубежом через интернет

Объем прямых закупок россиян за рубежом через интернет в 2024 году упал на 9,6 %

Россияне в 2024 году стали меньше заказывать товары в интернете за рубежом. Объем прямых закупок через интернет-платформы сократится на 9,6 процента, до 283 миллиардов рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Data Insight и логистической компании GBS.

В 2023 году, напротив, наблюдался рост таких покупок в денежном выражении — на 38,5 процента, до 313 миллиардов рублей. При этом эксперты ожидают, что в текущем году может незначительно вырасти число заказов, хотя и останется на более низком, чем в 2021-2022 годах, уровне. «Infoline-Аналитика», в свою очередь, прогнозирует, что объем заказов за границей упадет еще сильнее, примерно на 20 процентов — до 250 миллиардов рублей.

Одной из причин, влияющих на интерес граждан к покупкам за рубежом, стала активность российских маркетплейсов. В последние годы они отвоевывают долю китайских площадок, оплачивать заказы на которых становится труднее. В то же время многие онлайн-ретейлеры из недружественных стран, такие как Amazon, iHerb и eBay, в России сейчас недоступны, поэтому 98 процентов онлайн-импорта в РФ в прошлом году пришлось на Китай.

Сказываются на числе и сумме заказов и изменения в регулировании. Порог беспошлинного ввоза для физлиц с 1 мая вновь снизился до 200 евро, напомнили аналитики. По данным CDEK.Shopping, средний чек в апреле по сравнению с предыдущим месяцем упал на 14 процентов, и клиенты стали гораздо реже заказывать такие дорогостоящие товары как бытовая техника и электроника. На этом фоне растет спрос на дешевую продукцию, так, на витрине сервиса недавно появились товары с китайского маркетплейса Shein, рассказал директор CDEK.Shopping Роман Хвалюн.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, российские селлеры стали сами доставлять товары из Китая, копируя предложения зарубежных площадок. Он предположил, что лидером в трансграничном сегменте может стать Ozon Global.

Ранее депутат, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что проблема маркетплейсов в России заключается в отсутствии ответственности продавцов. По словам депутата, селлеры в интернете не несут прямой ответственности за товар. Однако для того, чтобы бороться с недобросовестными площадками, необходимо законодательно закрепить понятие «маркетплейс».