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17:57, 4 июня 2024Силовые структуры

Российского правозащитника оставили на свободе по делу о контрабанде архивов

В Перми суд оставил без изменений приговор правозащитнику за контрабанду архивов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Пермский краевой суд оставил без изменений приговор правозащитнику Александру Чернышову, приговоренному к трем годам условно по делу о контрабанде архивов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Прокуратура просила заменить срок на реальный. По мнению гособвинения, приговор, вынесенный в апреле Индустриальным судом Перми, слишком мягкий. Защита Чернышова, признавшего вину, просила не менять приговор. В результате суд оставил правозащитника на свободе.

Уголовное дело в отношении Чернышова и бывшего руководителя пермского краевого отделения общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано по решению суда) Роберта Латыпова (внесен в реестр иноагентов) весной 2023 года возбудила ФСБ. По данным силовиков, обвиняемые попытались вывезти из России в Германию архивные документы «Мемориала», представляющие культурную и историческую ценность.

22 мая 2023 года Чернышова арестовали. У членов регионального отделения «Мемориала» прошли обыски.

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      Илона Палей
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