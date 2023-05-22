Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:56, 22 мая 2023Силовые структуры

Российский суд арестовал правозащитника Чернышова по делу о контрабанде архивов

В Перми поместили в СИЗО до 11 июля правозащитника Чернышова по делу о контрабанде архивов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ленинский районный суд Перми арестовал главу пермского Центра исторической памяти Александра Чернышова по делу о контрабанде архивов. Об этом сообщает РИА Новости.

Правозащитник будет находиться в СИЗО до 11 июля.

19 мая стало известно, что сотрудники ФСБ провели обыски у членов пермского краевого отделения общества «Мемориал» (признано в России иноагентом и запрещено судом) и возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 226.1 («Покушение на контрабанду культурных ценностей») УК РФ после попытки вывезти в Германию архивные документы Центра исторической памяти. Фигурантами дела стали экс-глава пермского отделения Роберт Латыпов и глава пермского Центра исторической памяти Александр Чернышов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал предложение ввести в России шестидневную рабочую неделю
Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом
Continental продал завод в Калужской области
Губернатор заявил о заходе ДРГ на территорию Белгородской области
Парикмахер раскрыл правильный способ применения кондиционера для волос
Актер Пашутин заявил об отсутствии ума у латвийской певицы Вайкуле
В Кремле заявили о высокой консолидации вокруг Путина
Двоих россиян госпитализировали после обстрела стороны Украины
В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко
В Кремле высказались об идее эсеров выдвинуть Путина на пост президента в 2024-м
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.