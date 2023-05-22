Российский суд арестовал правозащитника Чернышова по делу о контрабанде архивов

В Перми поместили в СИЗО до 11 июля правозащитника Чернышова по делу о контрабанде архивов

Ленинский районный суд Перми арестовал главу пермского Центра исторической памяти Александра Чернышова по делу о контрабанде архивов. Об этом сообщает РИА Новости.

Правозащитник будет находиться в СИЗО до 11 июля.

19 мая стало известно, что сотрудники ФСБ провели обыски у членов пермского краевого отделения общества «Мемориал» (признано в России иноагентом и запрещено судом) и возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 226.1 («Покушение на контрабанду культурных ценностей») УК РФ после попытки вывезти в Германию архивные документы Центра исторической памяти. Фигурантами дела стали экс-глава пермского отделения Роберт Латыпов и глава пермского Центра исторической памяти Александр Чернышов.

