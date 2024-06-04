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10:38, 4 июня 2024Экономика

В России стало больше транжир

Superjob: в России стало меньше экономных граждан и больше транжир

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России до 21 процента выросло количество тех, кто считает, что нужно больше тратить, и до 39 процентов снизилось число граждан, которые предпочитают больше экономить. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом Superjob. Исследование, проводившееся осенью 2023 года, показывало иное соотношение — 14 процентов транжир к 49 процентам скопидомов.

Кроме того, исследователи выяснили, что чаще всего россияне копят для того, чтобы создать подушку безопасности (29 процентов), путешествовать и отдыхать (23 процента), купить недвижимость (21 процент), обеспечить будущее детей (16 процентов). Еще 14 процентов экономят, чтобы потом извлекать пассивный доход. При этом каждый третий житель России, располагающий накоплениями, старается сберегать от 10 до 25 процентов заработка.

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Стали известны и гендерные различия сберегательных стратегий. Женщины чаще экономят на путешествиях и медицинских услугах, а мужчины на недвижимости, авто, открытии своего дела.

Те граждане, которым еще не исполнилось 34 года, копят на покупку недвижимости, машины, брендовых вещей, открытие бизнеса. Люди старше 45 лет — «на черный день».

Осенью 2023 года опрос Superjob показал, что среди россиян моложе 34 лет выше всего процент тех, кто считает, что нужно как можно больше тратить. Тогда же выяснилось, что с 2022 года в РФ выросло и число расточительных граждан и тех, кто предпочитает экономить.

Также сообщалось, что россиянам в целях экономии в теплое время года советуют покупать больше овощей, фруктов и ягод, поскольку весной и летом они стоят куда дешевле.

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