Вице-спикер ГД Чернышов заявил о выросшем уровне шринкфляции в России

В московских магазинах заметили рост проявлений шринкфляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, команда которого провела анонимный рейд по популярным сетевым универсамам столицы.

В пресс-релизе объяснили, что сравнили проявление инфляции в мае 2023 и 2024 года.

[В 2023 году] выяснилось, что 87 процентов ассортимента молочной продукции в супермаркетах представлено в упаковках объемом 925-950 миллилитров (при визуальном совпадении с «честным» литром), популярные крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 граммов вместо привычных 500 и 1000 граммов в 97 процентах случаев пресс-служба вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова

В 2024 году был изучен ассортимент тех же 122 торговых точек, принадлежащих крупнейшим сетевым компаниям России. «В целом, процент "шринкфляционной" продукции остался на прежнем уровне, однако были выявлены новые уловки и хитрости, которые массово используются производителями», — рассказывает пресс-служба Чернышова.

В частности, в ассортименте молочной продукции, в том числе в упаковках молока и кефира, появилась тара объемом 800-830 миллилитров. Бутыли и коробки-тетрапак внешне практически не отличаются от литровых. Кроме того, 13 процентов всей «молочки» не содержит информации об объеме продукции, указан только вес пресс-служба вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова

В пресс-релизе также отмечается, что шринкфляции подверглись продукты, которые до этого продавались в «честной упаковке». «Например, на стеллажах встретилась минеральная вода, квас в бутылках 1,42 литра вместо привычных полутора. Некоторые фруктовые соки в упаковках, неотличимых от литровых, теперь содержат только 850 миллилитров напитка», — поясняется пресс-служба вице-спикера ГД.

Более того, в результате рейда был отмечен и ряд других нововведений маркетологов: например, указание объема тары крупным шрифтом и более мелким — объема жидкости — например, в бутылке 0,5 литра только 0,4 литра холодного чая, уточнили в исследовании. Шринкфляция распространилась и на алкогольные напитки, утверждается в пресс-релизе: крепкие спиртные напитки теперь продаются не в традиционном объеме 0,5 литра, а 475 миллилитров, а пиво — в объеме 1,4 литра или 0,275 литра вместо 0,33 литра.

«Шринкфляция в российских магазинах проявляется не только в уменьшении количества или объема товара, но и в снижении его качества. Так, за неполный год в составе шоколада некоторых марок на 1-2 процента увеличилось содержание растительного жира. Бумажные полотенца, не изменившись в цене, "потеряли" один слой, которые кроме того, сами листы стали тоньше», — подчеркивается в документе, предоставленном пресс-службой.

Очевидно, что за последний год шринкфляция из экзотического термина превратилась в реальность нашей жизни. Производители и маркетологи не намерены останавливать свою «работу» по применению относительно честных способов отъема денег у населения, для них в этом вопросе нет практически никаких ограничений. Единственным способом соблюсти права покупателей, а кроме того, избавить их от чувства постоянного обмана, является принятие законодательных мер. Несмотря на то, что проект закона «О честной цене» был отклонен Госдумой, в мой адрес продолжают поступать тысячи обращений граждан с просьбами навести порядок в этой сфере и умерить аппетиты товаропроизводителей Борис Чернышов вице-спикер Госдумы

Ранее в Евросоюзе заявила о появлении «скимпфляции» из-за конфликта на Украине. «Хотя инфляция уже не находится на рекордно высоком уровне, в супермаркетах по всему Европейскому Союзу возникла новая тенденция, известная как "скимпфляция". Примечательно, что при скимпфляции, в отличие от инфляции и шринкфляции, производители не только повышают цены, но и снижают качество своей продукции» — писала член Европарламента от Хорватии Биляна Борзан.