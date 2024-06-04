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10:39, 4 июня 2024Наука и техника

В США признали неспособность Patriot решить проблемы Киева

Defense News: дополнительные батареи ЗРК Patriot не смогут защитить Украину

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины столкнулась с ситуацией, которую не смогут исправить дополнительные батареи американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Неспособность систем решить проблемы ПВО Киева признал эксперт Джефф Ламер в колонке для американского издания Defense News.

«Силы противовоздушной обороны Украины уже столкнулись с неприемлемой ситуацией, которую дополнительные батареи Patriot просто не могут исправить. В настоящее время Киев располагает всего тремя батареями Patriot, одна из которых недавно потеряла две пусковые установки в результате атаки российской авиации во время конвоирования», — пишет издание.

Отмечается, что украинская система ПВО, которая состоит из советских, европейских и американских разработок, обеспечивает лишь 25 процентов потребностей. Киев заявил, что для обороны необходимо 25 ЗРК Patriot. По словам автора, это вдвое больше того, что компания Raytheon способна выпустить за год.

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Также Ламер подчеркнул, что на Украине Patriot уязвимы, поскольку предназначены для работы в рамках единой системы ПВО. Еще одной проблемой может стать дефицит ракет для комплекса. По словам эксперта, дополнительные поставки позволят только отсрочить, но не остановить боевые действия. «США просто не в состоянии производить эти дорогостоящие перехватчики в больших количествах», — пишет он.

В мае появились качественные снимки украинских ЗРК FrankenSAM («ЗРК-Франкенштейн»), которые используют советские шасси и американские ракеты. Модернизированные комплексы «Бук» несут американские ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder.

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      Даниил Иринин
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