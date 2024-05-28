Появились качественные фотографии «ЗРК-Франкенштейнов» ВСУ

Появились качественные фотографии украинских ЗРК FrankenSAM на советском шасси

Украинские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) FrankenSAM («ЗРК-Франкенштейны»), которые используют советские шасси и американские ракеты, показали на качественных снимках. На фотографии обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

В сети появилось два снимка машин Вооруженных сил Украины (ВСУ) на базе пусковых установок советского ЗРК средней дальности «Бук». Модифицированные машины могут нести американские ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder.

Ракета RIM-7 малой дальности была разработана для защиты кораблей от воздушных угроз. Боеприпас с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения приняли на вооружение в 1976 году. AIM-9 класса «воздух-воздух» изначально также не была предназначена для наземных комплексов. Базовая версия Sidewinder поступила на вооружение в 1956 году.

В январе стало известно, что ВСУ впервые применили FrankenSAM против дронов. Отмечается, что у Киева несколько подобных проектов, включая комплексы на базе устаревших систем с элементами ЗРК Patriot.

В том же месяце военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что у гибридных систем противовоздушной обороны могут быть проблемы с точностью.