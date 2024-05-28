Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:06, 28 мая 2024Наука и техника

Появились качественные фотографии «ЗРК-Франкенштейнов» ВСУ

Появились качественные фотографии украинских ЗРК FrankenSAM на советском шасси

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Украинские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) FrankenSAM («ЗРК-Франкенштейны»), которые используют советские шасси и американские ракеты, показали на качественных снимках. На фотографии обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

В сети появилось два снимка машин Вооруженных сил Украины (ВСУ) на базе пусковых установок советского ЗРК средней дальности «Бук». Модифицированные машины могут нести американские ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder.

Ракета RIM-7 малой дальности была разработана для защиты кораблей от воздушных угроз. Боеприпас с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения приняли на вооружение в 1976 году. AIM-9 класса «воздух-воздух» изначально также не была предназначена для наземных комплексов. Базовая версия Sidewinder поступила на вооружение в 1956 году.

Материалы по теме:
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023
От «Стингера» к Patriot: какие системы ПВО Запад передал Украине?
От «Стингера» к Patriot:какие системы ПВО Запад передал Украине?
2 марта 2023

В январе стало известно, что ВСУ впервые применили FrankenSAM против дронов. Отмечается, что у Киева несколько подобных проектов, включая комплексы на базе устаревших систем с элементами ЗРК Patriot.

В том же месяце военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что у гибридных систем противовоздушной обороны могут быть проблемы с точностью.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал легитимного правителя Украины. И предположил, когда там сменится власть

      Риелтор спрогнозировала будущее рынка недвижимости летом 2024 года

      Макрон прокомментировал разрешение Украины на присутствие французских военных

      Звезда «Уральских пельменей» получил шрамы на выступлении

      Женщина подружилась с голубем и решила бороться со стереотипами об этих птицах

      Расправившаяся с матерью при помощи пищевой пленки россиянка избежит колонии

      В российском городе второй раз за вечер объявили ракетную опасность

      Названы страны с самыми чистыми пляжами

      12 котят краснокнижной кошки из зоопарка Новосибирска попали на видео

      ChatGPT оказался плохим помощником программистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше