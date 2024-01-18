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04:31, 18 января 2024Наука и техника

На Украине впервые применили импровизированную систему ПВО

На Украине применили импровизированную систему ПВО с западными элементами

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Вооруженные силы Украины впервые применили импровизированную систему противовоздушной обороны (ПВО), которая состоит из советских и западных элементов. Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности республики Александр Камышин, передает «РБК-Украина».

Отмечается, что систему применили против дрона. Камышин добавил, что у Киева «примерно пять таких проектов в этом портфеле». По его словам, разработка новой системы ПВО займет годы, поэтому на Украине совмещают западные и советские компоненты.

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В публикации предположили, что речь идет о совместной программе США и Украины FrankenSAM. В рамках проекта отрабатывали интеграцию американских ракет RIM-7 Sea Sparrow в пусковые установки советского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», совместную работу ракет класса «воздух-воздух» AIM-9M и советских радиолокационных станций, а также комплексы на базе устаревших систем с элементами ЗРК Patriot.

В октябре газета The New York Times писала, что из-за нехватки ПВО Украина попросила США ускорить реализацию программы FrankenSAM. Издание отметило, что в рамках проекта средства ПВО для Киева делают из множества элементов, зачастую списанных.

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      Даниил Иринин
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