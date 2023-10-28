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15:17, 28 октября 2023Бывший СССР

Украина попросила у США импровизированные системы ПВО

The New York Times: Украина попросила создать импровизированные комплексы ПВО

Фото: Johanna Geron / Reuters

Из-за нехватки ПВО Украина попросила США ускорить реализацию программы FrankenSAM и создать самодельные системы противовоздушной обороны, собранные из различных деталей. Об этом пишет газета The New York Times.

Уточняется, что FrankenSAM является проектом, в рамках которого средства ПВО для Украины собираются из множества деталей со всего мира, зачастую старых и списанных. Официальные лица, беседовавшие с The New York Times рассказали, что импровизированные системы ПВО сочетают в себе передовые ракеты западного калибра класса «земля — воздух» с переоборудованными пусковыми установками советских времен или радарами, которые уже есть у Вооруженных сил Украины. По данным газеты, такие установки в течение нескольких месяцев тестировались на американских базах.

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Планируется, что комплексы по проекту FrankenSAM предоставят Киеву осенью. По задумке орудия усилят противовоздушную оборону Украины и защитят объекты энергосистемы и инфраструктуры от воздушных атак. «С приближением зимы украинские власти отчаянно нуждаются в усилении средств противовоздушной обороны», — отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки ПВО Украина не может защитить всю территорию. По данным немецкого журналиста Гидо Шмидтке, из-за недостатка комплексов ПВО, Украине приходится использовать системы защиты только для крупных городов и важных военных объектов.

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      Екатерина Улитина
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