В Германии заявили о нехватке систем ПВО на Украине
На Украине недостаточно систем противовоздушной обороны (ПВО) для защиты всей территории страны. Об этом заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гидо Шмидтке, видео доступно на YouTube.
«Есть проблемы в противовоздушной обороне. Невозможно защитить всю территорию Украины, так как не хватает систем ПВО», — пояснил журналист.
По его словам, из-за недостатка комплексов ПВО, Украине приходится использовать системы защиты только для крупных городов и важных военных объектов.
Ранее военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что западные страны вряд ли передают Киеву технику и боеприпасы в ущерб собственным интересам.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.