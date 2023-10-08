Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:37, 8 октября 2023Интернет и СМИ

В Германии заявили о нехватке систем ПВО на Украине

Welt: на Украине недостаточно систем ПВО для защиты всей территории

Фото: Peter Druk / Globallookpress.com

На Украине недостаточно систем противовоздушной обороны (ПВО) для защиты всей территории страны. Об этом заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гидо Шмидтке, видео доступно на YouTube.

«Есть проблемы в противовоздушной обороне. Невозможно защитить всю территорию Украины, так как не хватает систем ПВО», — пояснил журналист.

По его словам, из-за недостатка комплексов ПВО, Украине приходится использовать системы защиты только для крупных городов и важных военных объектов.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что западные страны вряд ли передают Киеву технику и боеприпасы в ущерб собственным интересам.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль подтвердил гибель граждан страны в Египте

    В Германии заявили о нехватке систем ПВО на Украине

    Израиль обстрелял Ливан из танков и артиллерии

    Падчерица Ивана Урганта опубликовала откровенное фото

    В США оценили продолжительность столкновения НАТО с Россией

    Бывший президент ФИФА раскритиковал формат чемпионата мира-2030

    Израиль за час ударил по трем военным штабам в секторе Газа

    Сальдо прокомментировал убийство 22 мирных жителей «Правым сектором»

    ХАМАС призвал жителей Западного берега противостоять Израилю

    Названы возможные последствия конфликта Израиля и ХАМАС для мировой политики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости