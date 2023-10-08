В Германии заявили о нехватке систем ПВО на Украине

Welt: на Украине недостаточно систем ПВО для защиты всей территории

На Украине недостаточно систем противовоздушной обороны (ПВО) для защиты всей территории страны. Об этом заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гидо Шмидтке, видео доступно на YouTube.

«Есть проблемы в противовоздушной обороне. Невозможно защитить всю территорию Украины, так как не хватает систем ПВО», — пояснил журналист.

По его словам, из-за недостатка комплексов ПВО, Украине приходится использовать системы защиты только для крупных городов и важных военных объектов.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что западные страны вряд ли передают Киеву технику и боеприпасы в ущерб собственным интересам.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.