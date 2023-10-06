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19:03, 6 октября 2023Мир

Полковник высказался о ситуации с запасами оружия на Западе

Полковник Кнутов усомнился, что у Запада заканчивается оружие из-за помощи Киеву

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Западные страны вряд ли передают Киеву технику и боеприпасы в ущерб собственным интересам. Такое мнение о ситуации с запасами оружия у союзников Украины в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.

«С одной стороны, кажется, что ситуация действительно такая, что страны Запада прекращают снабжать Украину необходимым оружием и боеприпасами. Но реально, на мой взгляд, просто наиболее старое оружие и боевая техника уже переданы Украине. С другой стороны, США переключают свое внимание на Китай из-за Тайваня, и им необходимо иметь дополнительные ресурсы, если вдруг возникнет конфликтная ситуация, которая потребует военного вмешательства Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — полагает он.

Юрий Кнутов считает, что у союзников Украины достаточно оружия, и вряд ли они будут отдавать Киеву последние запасы, которые могут понадобиться им самим. По его мнению, НАТО настаивает на том, чтобы Киев более рационально использовал боеприпасы, которые ему передают партнеры, а также старался ремонтировать поврежденную технику.

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5 октября президент Словакии Зузана Чапутова решила приостановить поставку помощи Киеву до созыва парламента. Как объяснил представитель словацкого лидера Мартин Стрижинец, таким образом она проявила уважение к результатам парламентских выборов, на которых победила партия, выступавшая против поддержки Украины.

В тот же день в Минобороны Италии заявило, что страна уже сделала для Украины почти все, что могла себе позволить.

30 сентября президент США Джо Байден подписал проект финансирования правительства страны на 45 дней, до 17 ноября, в который не входит помощь Украине. Документ одобрен Конгрессом. В Киеве, в свою очередь, отметили, что поставкам оружия ничего не угрожает.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не сможет заменить США в вопросе поддержки Украины. В то же время глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен надеется, что Вашингтон не прекратит помогать Киеву.

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