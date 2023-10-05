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13:41, 5 октября 2023Мир

В ЕС признали доминирование США в поставках на Украину

Глава евродипломатии заявил, что ЕС не сможет заменить США в поставках Украине
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Европейский союз (ЕС) не сможет заменить доминирование США в поставках Украине, признал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его слова приводит РИА Новости.

«ЕС точно не сможет заменить США. Европа сейчас наращивает помощь: есть предложение о выделении 50 миллиардов евро экономической и 20 миллиардов военной помощи», — заявил он.

При этом помощь Вашингтона необходима Киеву и ЕС рассчитывает на ее возобновление, добавил Боррель.

Ранее в ЕС пожелали пересмотра решения США об отказе от поддержки Украины. Евросоюз не способен компенсировать помощь, от предоставления которой отказались США, объяснил глава евродипломатии.

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    Виктория Кондратьева
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