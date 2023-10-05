В Италии заявили об ограниченности ресурсов для помощи Украине

Глава МО Италии Крозетто: восьмой пакет помощи ВСУ — это декларация о намерениях

Италия готова отправить Украине восьмой пакет военной помощь, но пока это только «декларация о намерениях», потому что ресурсы страны ограничены. Об этом заявил глава Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто, сообщает РИА Новости.

По словам главы оборонного ведомства, министерству необходимо проверить, что оно может передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) не ставя под угрозу уровень собственной обороноспособности. «Готовность отправить восьмой пакет есть. Но его не существует, потому что пока не будет списка материалов, это только декларация о намерениях», — сказал он.

Крузетто добавил, что Италия уже сделала для Украины почти все, что могла себе позволить. «Италия сделала много, уделив большое внимание системам противовоздушной обороны... Проблема в том, что у вас нет неограниченных ресурсов», — констатировал министр.

Ранее глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что восьмой пакет военной помощи Украине может быть готов к концу года. По его словам, в списке вооружения будет не только летальное оружие, но и техника, например, очки ночного видения.