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13:59, 3 октября 2023Мир

В Италии назвали сроки предоставления новой военной помощи Украине

Глава МИД Италии Таяни: новый пакет помощи Украине может быть готов к концу года
Антонио Таяни

Антонио Таяни. Фото: Janine Schmitz / Globallookpress.com

Новый, восьмой пакет военной помощи Украине может быть готов к концу года. Такие сроки назвал глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, передает итальянская газета la Repubblica.

«В списке не только летальное оружие, но и техника, возможно, очки ночного видения», — рассказал министр.

С соответствующим заявлением глава МИД выступил в рамках своего визита в Киев, где проходит первый в истории Европейского союза (ЕС) саммит глав МИД стран-членов объединения за пределами самого союза.

Ранее Таяни назвал ошибкой принятие в США бюджета без мер поддержки для Украины. Он добавил, что, по его мнению, США и страны ЕС должны работать вместе для поддержки Киева.

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