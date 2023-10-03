В Италии назвали сроки предоставления новой военной помощи Украине

Глава МИД Италии Таяни: новый пакет помощи Украине может быть готов к концу года

Новый, восьмой пакет военной помощи Украине может быть готов к концу года. Такие сроки назвал глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, передает итальянская газета la Repubblica.

«В списке не только летальное оружие, но и техника, возможно, очки ночного видения», — рассказал министр.

С соответствующим заявлением глава МИД выступил в рамках своего визита в Киев, где проходит первый в истории Европейского союза (ЕС) саммит глав МИД стран-членов объединения за пределами самого союза.

Ранее Таяни назвал ошибкой принятие в США бюджета без мер поддержки для Украины. Он добавил, что, по его мнению, США и страны ЕС должны работать вместе для поддержки Киева.