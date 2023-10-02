Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:47, 2 октября 2023Мир

Глава МИД Италии отреагировал на принятие США бюджета без поддержки Киева

Глава МИД Италии Таяни назвал ошибкой принятие в США бюджета без поддержки Киева

Фото: Mike Segar / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал ошибкой принятие в США бюджета без мер поддержки для Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Я считаю это ошибкой. Думаю, что в этот момент мы должны работать в пользу Украины», — заявил дипломат.

С соответствующим заявлением Таяни выступил по прибытии на неформальную встречу глав МИД Европейского союза (ЕС), которая впервые в истории объединения проходит за пределами союза, в Киеве.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил сожаление из-за принятия США проекта бюджета без раздела о помощи Украине. Боррель также добавил, что поддержка Украины ЕС не зависит от решений и действий США и продолжится вне зависимости от ситуации на поле боя.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия отказалась закупать газ у России

    «Патриоты России» извинились за публикацию о чеченском отряде «Ахмат»

    Режиссер «Гардемаринов» устроила конфликт на красной дорожке премьеры

    В США заявили о потере силы сдерживания против России

    Ирина Шейк возмутила фанатов постаревшим видом на модном показе

    Глава МИД Италии отреагировал на принятие США бюджета без поддержки Киева

    Microsoft выпустит упрощенную версию Windows

    Российский третьеклассник пришел на день рождения друга и попал в реанимацию

    В Херсоне сообщили о повреждении транспортного предприятия

    Российские миллиардеры резко разбогатели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости