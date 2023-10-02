Глава МИД Италии отреагировал на принятие США бюджета без поддержки Киева

Глава МИД Италии Таяни назвал ошибкой принятие в США бюджета без поддержки Киева

Глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал ошибкой принятие в США бюджета без мер поддержки для Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Я считаю это ошибкой. Думаю, что в этот момент мы должны работать в пользу Украины», — заявил дипломат.

С соответствующим заявлением Таяни выступил по прибытии на неформальную встречу глав МИД Европейского союза (ЕС), которая впервые в истории объединения проходит за пределами союза, в Киеве.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил сожаление из-за принятия США проекта бюджета без раздела о помощи Украине. Боррель также добавил, что поддержка Украины ЕС не зависит от решений и действий США и продолжится вне зависимости от ситуации на поле боя.