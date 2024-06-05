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13:49, 5 июня 2024Россия

Автомобиль Aurus Komendant попал в ДТП в Петербурге накануне открытия ПМЭФ

Автомобиль Aurus Komendant попал в ДТП в Петербурге

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

Автомобиль Aurus Komendant попал в ДТП в Петербурге накануне открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

ПМЭФ начал работу 5 июня.

На опубликованных кадрах видно Aurus с визуально отсутствующими повреждениями, а также стоящий за ним автомобиль Mitsubishi c вмятиной и изогнувшимся капотом.

По данным канала, авария произошла во вине водителя иномарки — девушка не рассчитала дистанцию до стоявшего перед ней внедорожника. Aurus был арендован в подмосковной Балашихе, за рулем находился нанятый водитель, уточняет канал. Сведений о том, для кого мог предназначаться автомобиль, нет. Один из автосалонов предлагает приобрести Aurus Komendant по цене, превышающей 46 миллионов рублей.

Ранее в Москве был замечен автомобиль Aurus Senat с дипломатическими номерами красного цвета. Выяснилось, что машина относится к посольству Ливии.

Алан Босиков
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