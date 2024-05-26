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02:00, 26 мая 2024Мир

Первого иностранного дипломата заметили на российском Aurus

Motor.ru: в автопарке посольства Ливии в Москве появился Aurus Senat

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Москве заметили автомобиль отечественного производства Aurus Senat с дипломатическими номерами. Об этом сообщает издание Motor.ru.

Отмечается, что красные номера 048D110 77 относятся к посольству Ливии. «Кто конкретно передвигается на «Сенате» с дипномерами по открытым данным узнать нельзя», — говорится в материале.

Ранее президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду ибн Исе аль-Халифе автомобиль Aurus. Как отметил помощник главы государства Юрий Ушаков, монарху подарили длинную версию российского автомобиля. Кроме того, в феврале Путин преподнес российское авто в качестве подарка лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

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      Марина Совина
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