Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:15, 5 июня 2024Россия

Безбородов допустил уход с поста ректора РГГУ

Ректор РГГУ Безбородов допустил уход с поста в ноябре по истечении контракта
Александр Безбородов

Александр Безбородов. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов допустил, что покинет свой пост в ноябре этого года по истечении срочного контракта. Его слова приводит ТАСС.

«У меня же контракт срочный, до ноября 2024 года. По контракту вполне это реально. И даже там по возрасту он выравнивается. По российскому законодательству. И контракт. И все это знают», — сказал Безбородов.

В ноябре ректору РГГУ также исполняется 70 лет. О возможном уходе с поста Безбородова ранее сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники. Собеседники издания допускали, что отставка может быть связана с ухудшением показателей вуза. На место Безбородова могут поставить опытного федерального чиновника, допускали источники.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Киев отреагировал на предложение Пекина о мирном саммите с участием России

      Возлюбленная Джейсона Стэйтема порадовала фанатов снимком с голой грудью

      Украинцам посоветовали готовиться к жизни в холоде и темноте

      Безбородов допустил уход с поста ректора РГГУ

      В Балтийском море начались крупные учения НАТО

      Белый дом рассказал о влиянии американского оружия на боевые действия на Украине

      Бывший военный летчик попался ФСБ за сотрудничество с украинской спецслужбой

      Тренер назвала основные ошибки при беге

      Избиение стендапера во время выступления попало на видео

      Совфед досрочно прекратил полномочия одного из сенаторов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше