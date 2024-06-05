Безбородов допустил уход с поста ректора РГГУ

Ректор РГГУ Безбородов допустил уход с поста в ноябре по истечении контракта

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов допустил, что покинет свой пост в ноябре этого года по истечении срочного контракта. Его слова приводит ТАСС.

«У меня же контракт срочный, до ноября 2024 года. По контракту вполне это реально. И даже там по возрасту он выравнивается. По российскому законодательству. И контракт. И все это знают», — сказал Безбородов.

В ноябре ректору РГГУ также исполняется 70 лет. О возможном уходе с поста Безбородова ранее сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники. Собеседники издания допускали, что отставка может быть связана с ухудшением показателей вуза. На место Безбородова могут поставить опытного федерального чиновника, допускали источники.