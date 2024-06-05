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14:33, 5 июня 2024Спорт

Бывший тренер Валиевой рассказал о пережитой спортсменкой травле в детстве

Бывший тренер Валиевой Игорь Лютиков рассказал о пережитой спортсменкой травле

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Игорь Лютиков, бывший тренер российской фигуристки Камилы Валиевой, рассказал о пережитой спортсменкой травле в детстве. Его слова приводит РИА Новости.

По словам специалиста, в сезоне-2014/2015 на сборе в Таллине произошла драка с участием спортсменки. При этом Валиева участвовала в ней с коньками в руках. «На самом деле ее травили. Она этими коньками от них отмахивалась, защищалась. Их двое-трое было, все девочки взрослее нее, а она одна», — рассказал Лютиков.

Тренер отметил, что сама Валиева ему не жаловалась. «И ведь не рассказала ничего, сама решила разобраться. Представляете, какой характер сильный у девочки», — заявил Лютиков.

Валиева — чемпионка мира среди юниоров и серебряный призер чемпионата России. 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия положительной пробы на запрещенный препарат триметазидин — 25 декабря 2021 года. Из-за дисквалификации Валиеву лишили золота Игр-2020 в командных соревнованиях.

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      Алексей Гусев
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