Раскрыт процесс создания фамильного древа Путина

Генеалог Думин: родословное древо Путина восстанавливали по метрическим книгам

Восстановление генеалогического древа требует усилий и времени, но в том, что род президента России Владимира Путина проследили до XVII века, нет ничего удивительного, считает историк-генеалог Станислав Думин. В беседе с «Лентой.ру» он раскрыл процесс создания фамильного древа.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) показали фамильное древо Путина. Его проследили с середины XVII века. Известно, что исследование заказал троюродный брат Владимира Путина Александр.

Не только дворянская, но и крестьянская родословная восстанавливается до XVII века, потому что поселения переписывались, и эти документы дают возможность реконструкции древа, объяснил Думин. Надо лишь знать населенный пункт, в котором проживали ваши предки, уточнил он.

«Начиная с Петра I, было проведено 10 ревизий, то есть переписей податного населения — это и горожане, и крестьяне. В принципе, платили налоги мужчины, но женщин тоже часто фиксировали. Эти списки, впервые составленные в 20-е годы XVIII века, потом каждые 20, 30 лет, иногда чаще пересматривались, потому что платили налоги и горожане, и помещики своих крестьян в зависимости от числа этих ревизских душ. Замечательное произведение [писателя Николая] Гоголя "Мертвые души" как раз об этом. Перепись проведена, люди записаны, за них надо платить налоги, даже если они уже умерли, в следующей переписи их вычеркнут, а добавят тех, кто родился. Эти переписи в большинстве случаев сохранились и позволяют восстановить древо от отца к сыну через внуков, правнуков до середины XIX века», — сообщил генеалог.

По его словам, до этого периода был другой вид налогообложения — подворный налог, но во дворе тоже переписывали жителей, и эти записи тоже сохранились, но не по всем уездам и деревням. «В большинстве случаев это вполне восстановимо, и люди даже до конца XVI века в некоторых местах добирались, по Уралу есть такие крестьянские семьи», — добавил эксперт.

Были и метрические книги, которые появились в XVIII веке и серьезно дополняют ревизские списки податного населения, отметил собеседник «Ленты.ру».

«Проблемы, как ни странно, возникают к более близким к нам временам, потому что после того, как перестали переписывать всех жителей в 1861 году, там не было такого единого источника о составе населения. Были какие-то переписи тех, кому выделяли землю, но это только к крепостным относится. Так вот метрические книги — это тоже такой источник. Они велись до революции обязательно, потому что именно так фиксировалось все население, не только крестьяне, но и дворяне. Всех крестили и записывали по другим религиям в их метрические книги. Это был тоже документ основной, который подтверждал права человека на его какие-то владения, право поступления на службу и так далее», — поделился Думин.

Если вы знаете, из какой деревни, села ваш прадедушка, дальше это уже вопрос технический. Кстати, необязательно даже идти в архив, потому что многие из метрических книг оцифрованы и доступны на сайтах архивов за небольшую плату. Там, где не оцифровано, придется ехать в этот город, сидеть в читальном зале. Не одни метрические книги можно использовать, есть о каждом человеке масса других данных, кто-то где-то служил, есть база данных «Подвиг народа», есть база данных по Первой мировой войне, есть база данных о репрессированных, сейчас много появилось вещей, которые позволяют узнать не только сухой перечень имен с датами рождения, но еще и много всяких биографических данных, иногда очень интересных. В общем, восстановить такую же родословную возможно Станислав Думин генеалог

Telegram-канал RIA_Kremlinpool опубликовал фотографии фамильного древа Путина. На снимках видно, что оно затрагивает 12 поколений семьи президента. Выяснилось, что род президента произошел из Тверской области, а его предки были крестьянами.

В октябре 2022 года Путин рассказал, что ассоциирует себя с «низами» и рос в рабочей семье. По словам главы государства, его отец окончил техникум и работал мастером, а у матери не было даже среднего образования, она трудилась нянечкой, дворником и ночным сторожем.

