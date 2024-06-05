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17:57, 5 июня 2024Россия

Еще над одним российским регионом сбит украинский беспилотник

Минобороны: украинский дрон сбит над Курской областью

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Ранее два украинских беспилотника были сбиты над еще одним российским регионом — Белгородской областью.

В Курской области дрон ВСУ был уничтожен около 17:00. Аппарат был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны при попытке атаковать объект на российской территории, отметили в военном ведомстве. Там подчеркнули, что речь идет о беспилотнике самолетного типа — такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

Ранее 5 июня один человек пострадал при атаке дрона ВСУ по грузовому автомобилю. ЧП произошло в Кореневском районе области. Получившего ранение мужчину госпитализировали.

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      Алан Босиков
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