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15:11, 5 июня 2024Россия

Еще один украинский беспилотник сбили в небе над российским регионом

Минобороны России: украинский дрон сбит над Белгородской областью

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинский беспилотник сбит в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

Перед этим над тем же регионом был перехвачен еще один дрон. Летательные аппараты были уничтожены в 12:15 и 14:30 мск.

Оба беспилотника были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны. О возможных последствиях, вызванных падением обломков, ни в первом, ни во втором случае не сообщается.

Белгородская область чаще других российских регионов подвергается атакам со стороны Украины. Так, 5 июня глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки в результате атак пострадали восемь жителей. Украинские войска не ограничиваются атаками беспилотников — помимо этого они производят артиллерийские обстрелы белгородских сел.

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      Алан Босиков
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