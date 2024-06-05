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10:02, 5 июня 2024Спорт

Глава РФС раскрыл детали нового контракта с Карпиным

Карпину в новом контракте запретят совмещать посты в сборной и иностранном клубе
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков раскрыл детали нового контракта с главным тренером сборной страны Валерием Карпиным. Его слова приводит РИА Новости.

По словам функционера, специалисту запретят совмещать посты в национальной команде и зарубежном клубе. Опция совмещения постов в сборной и российской команде сохранится.

Действующее соглашение Карпина с РФС истекает в августе этого года, контракт пока не продлен. Ранее стороны заявляли о заинтересованности в продолжении сотрудничества.

Карпин работает в сборной России с 2021 года, совмещая посты в национальной команде и клубе «Ростов». С февраля 2022 года сборная не принимает участия в международных турнирах и проводит только товарищеские матчи.

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      Алексей Гусев
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