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12:30, 5 июня 2024Спорт

Глава РФС заявил о падении интереса россиян к европейскому футболу

Глава РФС Дюков заявил о падении интереса россиян к европейскому футболу

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об интересе соотечественников к европейскому футболу. Его слова приводит Sport24.

По мнению функционера, он падает. «Гораздо меньше болельщиков следят за Лигой чемпионов и другими турнирами. Не хочу сказать за всех, но много людей начали смотреть только с четвертьфинала плей-офф», — заявил Дюков.

Президент РФС также отметил, что будет смотреть некоторые матчи грядущего чемпионата Европы. «Безусловно, интерес к турниру без нашей сборной уменьшился. Это касается не только меня», — добавил Дюков.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Ограничения вступили в силу в феврале 2022 года.

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      Алексей Гусев
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