Избитый «украинцами» боец СВО заявил об угрозах

В Ростове-на-Дону избитый группой людей боец СВО заявил об угрозах

Избитый в Ростове-на-Дону участник специальной военной операции (СВО) заявил об угрозах. Об этом боец рассказал Telegram-каналу Don Mash.

Видео с избиением ветерана было опубликовано в конце апреля. Жена бойца заявила, что ее мужа избили украинцы, которых она на видео назвала «хохлами».

По словам бойца, нападавшие угрожали ему в отделении полиции. «Теперь ходите и оборачивайтесь по району», — передал мужчина их слова. Ветеран также услышал разговор, в котором один злоумышленник предлагал другому напасть на участника СВО с ножом по пути в больницу. Другой предполагаемый украинец заявил, что «отмажет» друзей благодаря папе-прокурору, подчеркнул собеседник канала.

Участник СВО и его жена выразили возмущение тем, что напавшие на него не заключены под стражу, — им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

4 июня один из татарстанских Telegram-каналов сообщил об избиении бойца СВО. На опубликованном ролике видны два борющихся россиянина, у одного из которых ногу заменяет протез. Наблюдающие за происходящим люди пытаются разнять их, указывая молодому человеку на увечье его оппонента. Начата прокурорская проверка.