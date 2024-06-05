Кремль анонсировал поездку Путина в Царское Cело

Песков: Путин вечером 5 июня посетит Царское Cело и Царскосельский лицей

Президент России Владимир Путин 5 июня посетит Царское Cело и Царскосельский лицей. Поездку анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Посещение Путиным лицея будет приурочено 225-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина, уточнил пресс-секретарь главы государства. Песков также указал на важность этой даты для народа России.

Путин с 5 по 7 июня также примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он встретится с главами международных агентств, пообщается с главами Боливии, Зимбабве и Республики Сербской, а также выступит с речью на пленарной сессии форума.

Царское Село — государственный музей-заповедник в Санкт-Петербурге, который входит в список памятников, охраняемых ЮНЕСКО. Во времена Алексендра I на территории села основали Царскосельский лицей, выпускниками которого были, в частности, поэт Александр Пушкин, канцлер Александр Горчаков, адмирал и полярный исследователь Федор Матюшкин и другие.