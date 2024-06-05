Лерчек рассказала о сотнях миллионов налогов и захотела поработать в ФНС

Блогерша Лерчек заявила, что заплатила 800 миллионов рублей налогов

Популярная российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, назвала общую сумму уплаченных налогов. Ее слова приводит Mash в Telegram.

Лерчек заявила, что сумма уплаченных налогов составила 800 миллионов рублей. Чекалина добавила, что продолжает выплачивать некоторые задолженности. «Скажем так: официального долга у меня нет. Но есть определенные обязательства, о которых мы договорились с Федеральной налоговой службой», — уточнила блогерша.

На вопрос журналиста о том, хотела бы Чекалина поработать в Федеральной налоговой службе (ФНС), блогерша ответила утвердительно. «За бесплатно. Конечно, согласилась бы. Представляете, каждое утро записывала бы сторис: "Доброе утро, Федеральная налоговая служба!"», — заключила инфлюэнсер.

Ранее Константин Третьяков, адвокат Чекалиной и ее супруга Артема заявил, что у супругов нет новых долгов перед ФНС. По его словам, они подали налоговую декларацию за 2023 год со сроком оплаты до 15 июля.

В конце 2023 года стало известно, что уголовное дело о неуплате налогов в отношении Чекалиных прекратили. Однако при этом обвинения в легализации денежных средств с них не сняли.

Уголовное преследование супругов началось в марте 2023 года. Чекалину обвинили в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. Также их обвинили в легализации денежных средств.