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19:16, 5 июня 2024Экономика

Мировые центробанки увеличили вложения в доллар

FT: спрос мировых ЦБ на доллар вырос на фоне высоких ставок в США

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Доля Центробанков, стремящихся увеличить долю доллара в своих резервах выросла втрое, следует из материалов британского аналитического центра «Форум официальных валютно-финансовых институтов» (OMFIF), с которыми ознакомилась Financial Times (FT).

Согласно данным исследователей, опросивших 73 госучреждения, управляющих международными резервами на общую сумму 5,4 триллиона долларов, вложения в американского валюту в течение ближайших года-двух планируют увеличить 18 процентов мировых ЦБ. В прошлом году аналогичный ответ дали только шесть процентов респондентов.

Как следует из комментария управляющего директора OMFIF Нихила Сангхани, в перспективе ближайших десяти лет резкого ухода от доллара ждать не стоит, а регуляторы за это время снизят долю валюты США в своих резервах с нынешних 58 до 55 процентов. Доля юаня, прогнозирует специалист, вырастет почти в 2,5 раза — с 2,3 до 5,5 процента — но по-прежнему останется несопоставимой по объему представленности в резервах с долларом.

В материале отмечается, что новый рост популярности доллара, фиксирующийся на фоне обсуждения дедолларизации мировой финансовой системы, темпы которой некоторые эксперты называют «смехотворно медленными», происходит на фоне высоких ставок в США, делающих доходность американских бумаг более высокой, чем в Китае. От такого положения дел пострадала и японская валюта. Курс иены обрушился на фоне монетарного курса Банка Японии, до недавнего времени удерживавшего ставки в отрицательном диапазоне. Биржевые игроки пользуются разницей в ставках как способом получения гарантированного безрискового дохода. В результате их действий валюта государств, в которых доходности банковских вкладов выше, пользуется более активным спросом, и ее стоимость растет.

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      Дмитрий Воронин
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