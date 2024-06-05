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16:08, 5 июня 2024Ценности

На ПМЭФ представили футболки с цитатами Путина

На ПМЭФ представили футболки с цитатами президента России Владимира Путина

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартовал 5 июня, представили одежду с цитатами президента России Владимира Путина. Снимки с мероприятия публикует Telegram-канал «Фонтанка».

Выяснилось, что на стенде Башкортостана раздавали футболки марки «За спорт» с цитатами главы государства. Всего посетителям предлагали три варианта вещи и множество цитат на выбор, которые сразу печатали на ткани. Отмечается, что бренд печатает тексты на одежде на станках из Италии и Японии.

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Как пояснил представитель ретейлера, чтобы соответствовать качеству и требованиям потребителя, приходится использовать именно это оборудование.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ также выставили на продажу автографы президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа за миллионы рублей. Уточнялось, что уникальный лот представляет собой совместную фотографию политиков, на которой они пожимают друг другу руки.

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      Карина Черных
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