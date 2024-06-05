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01:38, 5 июня 2024Бывший СССР

На Украине обвинили Зеленского в узурпации власти

Медведчук: Зеленского следует привлечь к ответственности за узурпацию власти
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Edgar Su / Reuters

Председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для «Комсомольской правды» обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в узурпации власти.

По его словам, 21 мая 2024 года срок полномочий Зеленского, который установлен Конституцией Украины, истек. Медведчук заявил, что политик самовольно продолжает выполнять обязанности президента страны. За это украинский лидер подлежит привлечению к уголовной ответственности, говорится в статье.

Медведчук добавил, что нелегитимность Зеленского является очевидной, явной и не требующей каких-либо доказательств.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о легитимности Зеленского. Москва исходит из того, что легитимность президента Зеленского закончилась, пояснил он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя вопрос о легитимности Зеленского, заявил, что вопрос о его статусе должны решить сами украинцы. Юридически продление полномочий Зеленского, которые истекли 20 мая, может оформить конституционный суд страны, предположил он.

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      Марина Совина
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