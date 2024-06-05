Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:56, 5 июня 2024Россия

Памфилова передала мандат депутата Госдумы телеведущей Ким

Глава ЦИК Памфилова передала мандат депутата Госдумы телеведущей Марине Ким

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова передала мандат депутата Госдумы телеведущей Марине Ким. Об этом сообщает РИА Новости.

Ким выдвинута на пост депутата нижней палаты парламента от политической партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). «Принято единогласно», — сказала глава Центризбиркома.

Отмечается, что телеведущая получила мандат экс-парламентария Думы от СРЗП Вадима Белоусова. Она поблагодарила присутствующих и пообещала сделать все, чтобы оправдать доверие избирателей.

1 ноября 2023 года депутата Вадима Белоусова лишили мандата. Он был заочно осужден в августе 2022 года за крупнейшую в истории России взятку в размере 3,25 миллиарда рублей и подался в бега.

27 декабря Верховный суд России отменил заочный приговор экс-депутату, осужденному на 10 лет за коррупцию. Дело было отправлено на пересмотр в Московский областной суд. 27 февраля 2024 года стало известно, что его объявили в международный розыск.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В Генштабе России назвали возможную дату окончания СВО

      Названа стоимость самого дорогого лота на ПМЭФ

      Раскрыто происхождение родоначальников семьи Путина

      В ФРГ предупредили об опасности решения Шольца разрешить ВСУ удары по России

      Раскрыты подробности нападения на посольство США в Ливане

      Суд Тель-Авива согласился закрыть Al Jazeera

      Виновника взрыва в казарме в Белгородской области осудили

      Объем главной российской «кубышки» снизился

      Украина потеряла более половины мощностей энергетики

      Украинскому правительству указали на позор

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше