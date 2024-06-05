Памфилова передала мандат депутата Госдумы телеведущей Ким

Глава ЦИК Памфилова передала мандат депутата Госдумы телеведущей Марине Ким

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова передала мандат депутата Госдумы телеведущей Марине Ким. Об этом сообщает РИА Новости.

Ким выдвинута на пост депутата нижней палаты парламента от политической партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). «Принято единогласно», — сказала глава Центризбиркома.

Отмечается, что телеведущая получила мандат экс-парламентария Думы от СРЗП Вадима Белоусова. Она поблагодарила присутствующих и пообещала сделать все, чтобы оправдать доверие избирателей.

1 ноября 2023 года депутата Вадима Белоусова лишили мандата. Он был заочно осужден в августе 2022 года за крупнейшую в истории России взятку в размере 3,25 миллиарда рублей и подался в бега.

27 декабря Верховный суд России отменил заочный приговор экс-депутату, осужденному на 10 лет за коррупцию. Дело было отправлено на пересмотр в Московский областной суд. 27 февраля 2024 года стало известно, что его объявили в международный розыск.