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14:49, 27 февраля 2024Силовые структуры

Обвиненный в рекордной взятке российский депутат объявлен в розыск

Экс-депутат Белоусов, проходящий по делу о рекордной взятке, объявлен в розыск

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, обвиненный в рекордной взятке на сумму в 3,25 миллиарда рублей, объявлен в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

27 декабря 2023 года Верховный суд России отменил заочный приговор экс-депутату, осужденному на 10 лет за коррупцию. Дело отправлено на пересмотр в Московский областной суд. Еще одним фигурантом дела является теща Белоусова – Маргарита Бутакова, главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат».

По версии следствия, двое предпринимателей, занимавшихся дорожным строительством — Константин Овчинников и Алексей Башаев, — с 2010 по 2014 год отчисляли по 10 миллионов рублей ежемесячно депутату и его покровителю Михаилу Юревичу, занимавшимся в тот период должность губернатора Челябинской области. За это коммерсантам предоставлялись «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции» в обмен на 20 процентов прибыли.

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      Любовь Ширижик
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