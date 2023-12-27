Верховный суд отменил приговор осужденному за рекордную взятку экс-депутату

Дело осужденного за рекордную взятку экс-депутата отправили на пересмотр

Верховный суд России отменил приговор экс-депутату государственной думы Вадиму Белоусову, осужденному на 10 лет за рекордную взятку. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает издание Рапси.

Дело о получение крупнейшей взятки на сумму свыше трех миллиардов рублей отправлено на пересмотр в Московский областной суд. Ещё одним фигурантом дела является теща депутата – Маргарита Бутакова, главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат».

3 августа 2022 года депутат Госдумы Белоусов был заочно осужден за крупнейшую в истории России взятку в размере 3,25 миллиарда рублей. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима, оштрафовали на 500 миллионов рублей и запретили занимать должности на госслужбе.

По версии следствия, двое предпринимателей, занимавшихся дорожным строительством — Константин Овчинников и Алексей Башаев — с 2010-го по 2014 год отчисляли по 10 миллионов рублей ежемесячно депутату и его покровителю Михаилу Юревичу, занимавшимся в тот период должность губернатора Челябинской области. За это коммерсантам предоставлялись «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции» в обмен на 20 процентов прибыли.