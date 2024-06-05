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18:46, 5 июня 2024Интернет и СМИ

Песков ответил на вопрос о СМИ из недружественных стран на встрече с Путиным

Песков: журналистов из недружественных стран пригласили на встречу с Путиным
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Kremlin / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководителей информационных агентств из недружественных стран пригласили на встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), чтобы дать им возможность понять Россию. Таком образом пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина. Его слова опубликованы в Telegram-канале сотрудника СМИ.

Песков объяснил, что приглашение руководителей информагентств из разных стран на встречу с Путиным было традицией, которая прервалась во время пандемии. Он добавил, что в 2024 году президент России впервые с начала спецоперации проведет встречу, на которой будут присутствовать представители агентств как из дружественных, так и из недружественных стран.

Отвечая на вопрос Зарубина о том, почему последних решили пригласить на мероприятие, Песков отметил, что именно эти агентства формируют мировые информационные потоки и являются законодателем информационной моды.

«Для них очень важно из первых рук узнать и понять Путина и понять Россию. Это уникальный шанс для них, поэтому мы ожидаем очень интересную беседу», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков сформулировал ключевую идею ПМЭФ. По словам представителя Кремля, она состоит в том, что Россия в изменившихся мировых условиях нацелена на взаимовыгодное сотрудничество, основанное на праве.

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