Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:56, 5 июня 2024Экономика

Песков сформулировал идею ПМЭФ

Песков об идее ПМЭФ: Россия выступает за взаимовыгодное сотрудничество

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сформулировал ключевую идею Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), начавшего работу в среду, 5 июня. По словам представителя Кремля, она состоит в том, что Россия в изменившихся мировых условиях нацелена на взаимовыгодное сотрудничество, основанное на праве. Об этом сообщает ТАСС.

Песков отметил, что страна развивается «темпами выше среднемировых» и предлагает заинтересованным странам взаимодействовать равноправно.

На ПМЭФ-2024 запланировано подписание более 280 документов. Его мероприятия посетит президент России Владимир Путин. Глава государства встретится с членами организации «Женщины бизнеса», с главой Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Выступление Путина ожидается 7 июня на пленарном заседании ПМЭФ.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Что-то среднее между Granta и Vesta». «АвтоВАЗ» представил свою новую модель — Lada Iskra. Сколько она будет стоить?

      Племя индейцев впервые получило доступ в интернет и подсело на порно

      Депутат предложил расправиться с россиянами за нежелание любить чиновников

      Литва потратит более 200 миллионов евро на гражданскую оборону

      Лерчек поддержала находящуюся в СИЗО Блиновскую

      В Швейцарии назвали бесполезным приглашение России на конференцию по Украине

      На ПМЭФ представили футболки с цитатами Путина

      Стали известны сроки восстановления Джоковича

      Цены на умные часы и наушники упали

      Пресечена еще одна атака ВСУ на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше