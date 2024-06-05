Племя индейцев впервые получило доступ в интернет и подсело на порно

В Бразилии индейцы племени марубо впервые вышли в интернет и подсели на порно

В Бразилии индейцы марубо получили доступ в интернет благодаря спутниковой системе Илона Маска Starlink и подсели на соцсети и порно. Об этом пишет The New York Times.

В 2023 году около двух тысяч человек племени марубо, обитающего вдоль берегов реки Итуи, впервые получили доступ к интернету. Сначала новая технология приносила индейцам только пользу: появилась возможность быстро выйти на связь с родными, вызвать спасателей в экстренной ситуации и так далее. Однако вскоре старейшины обратили внимание, что интернет начал развращать людей. «Это настолько изменило нашу жизнь, что стало вредным. У нас, если ты не охотишься, не рыбачишь и не выращиваешь что-то, то ты не ешь», — рассказал Альфредо Марубо.

По словам вождей, люди обленились и стали вместо работы часами сидеть в социальных сетях. Кроме того, многие молодые марубо подсели на порнографию, что привело к росту откровенного сексуального поведения в культуре, где ранее даже поцелуи на людях считались недопустимыми.

Соцсети увеличили социальную дистанцию между людьми, а многие индейцы вообще перестали лично общаться с родственниками. Люди начали распространять друг о друге лживые слухи в общих чатах, а некоторые марубо столкнулись с издевательствами в сети и стали жертвами онлайн-мошенников. «Дела идут все хуже. Молодежь стала ленивой из-за интернета. Они учатся образу жизни белых людей», — посетовал 73-летний старейшина Тсайнама Марубо.

The New York Times отмечает, что подобный эффект, скорее всего, связан с тем, что индейцы, в отличие от городских жителей, сразу получили доступ к развитому современному интернету со всеми его опасностями. Большинство горожан же наблюдали развитие этих технологий в процессе и научились фильтровать вредную информацию.

В итоге старейшины марубо решили ограничить доступ племени к Starlink. Теперь интернетом можно пользоваться два часа утром и пять часов днем. Свободный доступ разрешен только по воскресеньям. Эта временная мера, которая, по мнению вождей, поможет индейцам постепенно освоить новую технологию, не отрываясь от реальности жизни в джунглях.

В 2022 году сообщалось, что насильно возвращенный в цивилизацию отшельник из Японии добился права переехать обратно на свой остров ради свободы и хождения голышом. Масафуми Нагасаки жил на необитаемом острове Сотопанари архипелага Рюкю с 1989 года, однако после болезни его перевезли в дом престарелых.