После Путина к Лахта-центру пришел лось

После приезда Путина в Лахта-центр к зданиям пришел лось

После приезда президента России Владимира Путина в Лахта-центр в Санкт-Петербурге к зданиям пришел лось. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале РЕН ТВ.

На кадрах видно, как зверь заходит в водоем и идет вдоль берега. Затем он вышел на сушу и начал отдаляться.

Ставшие свидетелями появления животного россияне отметили, что подобное они видели впервые.

В мае в районе Новогиреево москвичи заметили второго лося за день. Первый лось появился на улицах Новогиреево около шести часов утра. С этого времени приблизительно десять человек обратились в экстренные службы с сообщениями о разгуливающем звере.