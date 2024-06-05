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16:05, 5 июня 2024Россия

Пресечена еще одна атака ВСУ на российский регион

Минобороны России сообщило об уничтожении еще одного дрона ВСУ под Белгородом

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 15:10 дежурные военные сбили в Белгородской области очередной беспилотник самолетного типа. Подробности о районе уничтожения дрона и последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

5 июня силы ПВО также сбили беспилотники ВСУ 12:15 и 14:30 по московскому времени. Еще два дрона сбили в регионе в ночь на среду.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны Украины пострадали восемь человек жителей региона. По его словам, всем раненым оказывается медпомощь. В случае необходимости их отправят на лечение в Москву.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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