Пресечена еще одна атака ВСУ на российский регион

Минобороны России сообщило об уничтожении еще одного дрона ВСУ под Белгородом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 15:10 дежурные военные сбили в Белгородской области очередной беспилотник самолетного типа. Подробности о районе уничтожения дрона и последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

5 июня силы ПВО также сбили беспилотники ВСУ 12:15 и 14:30 по московскому времени. Еще два дрона сбили в регионе в ночь на среду.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны Украины пострадали восемь человек жителей региона. По его словам, всем раненым оказывается медпомощь. В случае необходимости их отправят на лечение в Москву.