На ПМЭФ показали генеалогическое древо Путина. Что известно о его роде?

Родословное древо президента России Путина представили на ПМЭФ

Родословное древо президента России Владимира Путина представили на стенде Дома семейных традиций «Кристиан» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), стартовавшего в среду, 5 июня.

В сети были опубликованы кадры фамильного древа. На ролике видно, что оно затрагивает 12 поколений до 1600-х годов.

Происхождение рода Путина от тверских крестьян подтвердилось

Согласно генеалогическому исследованию, проведенному по заказу троюродного брата российского лидера Александра, род Путиных ведет свое начало из ныне Тверской области, их предки были тверскими крестьянами.

Само древо выполнено в стиле старинных бумаг с вензелями и обрамлено массивной рамой из дерева. Экспозиция позволяет наглядно разглядеть родословную президента. Сделать это могут все посетители ПМЭФ-2024.

Известно, что после мероприятия оформленное древо планируют презентовать президенту. Как отметили специалисты, в среднем проведение подобной экспертизы занимает порядка 12 месяцев. «Сам поиск мы не осуществляли, мы занимались оформлением результата. Поиск осуществлял один из родственников президента», — уточнил собственник организации Михаил Шевелев.

Путин заявлял, что ассоциирует себя с «низами»

Официальной информации о семье президента можно найти немного. Наиболее ранним известным предком Путина, согласно данным из открытых источников, является Яков Никитин — бобыль деревни Бородино прихода села Тургиново. Он был упомянут в 1627-1628 годах в писцовой книге Тверского уезда.

В октябре 2022 года российский президент отмечал, что рос в простой рабочей семье, поэтому ассоциирует себя с «низами». Он рассказывал, что его отец окончил техникум и работал мастером, а у матери не было даже среднего образования. Ей приходилось работать в разных профессиях, в том числе нянечкой в больнице, дворником, ночным сторожем.

Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Globallookpress.com

Однако именно происхождение, по словам Путина, помогает ему тонко чувствовать пульс того, чем живет рядовой человек.

Глава государства также отмечал, что в генетическом коде России — стремление следовать своему пути. По его словам, он всегда будет следовать традиционным ценностям. «Стремление жить по собственной воле, самим сделать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа», — заявлял президент.