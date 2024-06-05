Путин назвал данные с Украины секретом Полишинеля

Президент Путин заявил, что Россия регулярно получает данные с Украины

Москва регулярно получает данные с Украины, никаких секретов там нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с иностранными журналистами, трансляцию которой ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

Он пояснил, что на данный момент на Украине понизился мобилизационный возраст с 27 до 25 лет.

«Мы просто знаем это с украинской стороны, там секрет Полишинеля, там секретов вообще никаких нет», — заявил глава государства, отвечая на вопрос во время встречи с руководителями ведущих мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума.

Помимо того, Путин высказался о тотальной мобилизации на Украине. «То, что сейчас проводится, вот эта тотальная мобилизация, не решает проблему, потому что вся эта мобилизация только закрывает потери», — подчеркнул президент.