Путин назвал обратную связь для вредителей России

Путин: действия тех, кто хочет навредить России, вредят им самим

Действия тех, кто желает навредить России, навредят им самим. Такую обратную связь назвал президент России Владимир Путин во время встречи с иностранными журналистами в рамках ПМЭФ, трансляцию которой ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Те, кто пытается нам помешать, навредить и затормозить наше развитие, должны понять, что то, что они делают, больше вредит им самим, чем нам», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что США совершают ошибку за ошибкой в международной, внутренней и экономической политике.