Путин назвал появление танков Германии на Украине шоком

Путин: появление немецких танков на Украине стало шоком для России

Появление немецких танков на Украине произвело морально-этический шок в России. На это указал глава РФ Владимир Путин в ходе беседы с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ. Об этом пишет РИА Новости.

«И когда на украинской земле появились первые немецкие танки — немецкого производства, это уже произвело такой морально-этический шок в России, потому что отношение к Федеративной Республике всегда было очень хорошим», — посетовал Путин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.

Ранее российский военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что поставленные Украине Германией и Данией танки Leopard и ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS не смогут изменить ситуацию в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и станут очередными трофеями.

При этом в мае стало известно, что Киев принял решение отказаться от танков Leopard 1, переданных ей Данией, Германией и Нидерландами, поскольку часть из них была оснащена пушками, в которых отсутствуют важные части, из-за чего техника не способна стрелять.