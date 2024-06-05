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21:26, 5 июня 2024Мир

Путин назвал появление танков Германии на Украине шоком

Путин: появление немецких танков на Украине стало шоком для России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Появление немецких танков на Украине произвело морально-этический шок в России. На это указал глава РФ Владимир Путин в ходе беседы с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ. Об этом пишет РИА Новости.

«И когда на украинской земле появились первые немецкие танки — немецкого производства, это уже произвело такой морально-этический шок в России, потому что отношение к Федеративной Республике всегда было очень хорошим», — посетовал Путин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.

Ранее российский военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что поставленные Украине Германией и Данией танки Leopard и ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS не смогут изменить ситуацию в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и станут очередными трофеями.

При этом в мае стало известно, что Киев принял решение отказаться от танков Leopard 1, переданных ей Данией, Германией и Нидерландами, поскольку часть из них была оснащена пушками, в которых отсутствуют важные части, из-за чего техника не способна стрелять.

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      Марина Совина
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