ПВО сбила украинский беспилотник в российском регионе

Губернатор Гусев: ПВО сбила украинский беспилотник в Воронежской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Отмечается, что дрон летел на предельно низкой высоте. ПВО обнаружила и сбила объект. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

«Режим опасности БПЛА в регионе не вводился. Оперативную ситуацию держу под контролем», — написал Гусев.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) также пытался ударить по Белгородской области утром 4 июня. Его поразили силы ПВО.

Кроме того, в тот же день губернатор Белгородской области сообщал, что дрон-камикадзе ВСУ ударил по автомобилю в селе Ясные Зори. Он оказался сильно поврежден, при этом никто не пострадал. Три дрона также атаковали село Байцуры и поселок Борисовка — под удар попали автобус и спецтехника.