Российский регион пытался атаковать беспилотник ВСУ

Минобороны России: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области

В ночь на вторник, 4 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Регион России, как уточнили там, пытались атаковать с помощью беспилотника самолетного типа — его поразили средствами противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Вечером в понедельник, 3 июня, над регионом перехватили украинский беспилотник. Тогда же удалось перехватить шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха».

Ночью в регионе также запускали сигнал ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков призывал местных жителей проследовать в подвалы и оставаться там до сигнала отбоя опасности.