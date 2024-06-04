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07:16, 4 июня 2024Россия

Российский регион пытался атаковать беспилотник ВСУ

Минобороны России: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области

Фото: David W Cerny / Reuters

В ночь на вторник, 4 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Регион России, как уточнили там, пытались атаковать с помощью беспилотника самолетного типа — его поразили средствами противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Вечером в понедельник, 3 июня, над регионом перехватили украинский беспилотник. Тогда же удалось перехватить шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха».

Ночью в регионе также запускали сигнал ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков призывал местных жителей проследовать в подвалы и оставаться там до сигнала отбоя опасности.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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