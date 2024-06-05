Россия зафиксировала попытки Украины нанести удары по газовым маршрутам

Путин: РФ фиксировала попытки Украины нанести удары по газовым маршрутам

Президент России Владимир Путин на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ заявил, что Москва несколько раз фиксировала попытки Украины нанести удары по газовым маршрутам на дне Черного море. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремль. Новости.

По словам главы государствам, российской стороне приходится охранять газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток» из-за угроз со стороны Киева.

Путин также заявил о попытке атаки на газоперерабатывающую станцию, которая передает газ в Турцию. Он уточнил, что были подавлены два беспилотника.

Ранее президент подчеркнул, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Киеву.

