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22:41, 5 июня 2024Россия

Россия зафиксировала попытки Украины нанести удары по газовым маршрутам

Путин: РФ фиксировала попытки Украины нанести удары по газовым маршрутам

Фото: Sgt. James Hobbs / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ заявил, что Москва несколько раз фиксировала попытки Украины нанести удары по газовым маршрутам на дне Черного море. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремль. Новости.

По словам главы государствам, российской стороне приходится охранять газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток» из-за угроз со стороны Киева.

Путин также заявил о попытке атаки на газоперерабатывающую станцию, которая передает газ в Турцию. Он уточнил, что были подавлены два беспилотника.

Ранее президент подчеркнул, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Киеву.

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      Марина Совина
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