Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение из-за риска пожаров

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за риска пожаров. Об угрожающей региону опасности предупредили в МЧС республики.

С 5 по 8 июня в южных и восточных районах Крыма, а также в городе Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. «С 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим», — напомнили в ведомстве.

Спасатели предупредили, что 5 июня в регионе будет аномально жарко. Днем температура поднимется до плюс 30-35 градусов, а в горах и прибрежных районах — до 24-29 градусов.

Ранее Владимир Путин поручил создать новые круглогодичные курорты на побережьях России. По планам федеральной программы на Черном море в Крыму появится место отдыха «Золотые пески».