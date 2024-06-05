Боливия подала запрос на экспорт мяса ламы в Россию

Россиян захотели накормить мясом ламы. Запрос на начало поставок такого продукта в РФ подала Боливия, пишет РИА Новости.

Директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания южноамериканской страны Хавьер Суарес сообщил о проведенной встрече с российской делегацией. На ней были достигнуты договоренности по продолжению экспорта из Боливии говядины. Также на переговорах было решено «дать начало запросу со стороны Боливии на экспорт мяса верблюдовых», сказал он.

Суарес рассказал, что боливийское мясо ламы высокого качества и содержит мало холестерина. Поголовье верблюдовых в стране достаточно как для внутреннего рынка, так и для поставок за рубеж — около 4 миллионов, включая лам и альпак, отметил глава фитосанитарной службы.

Ранее в Минсельхозе РФ объяснили, что рост цен на некоторые виды мясной продукции в России связан с сезонным увеличением спроса. В ведомстве отметили, что такая динамика характерна для теплого сезона. При этом в январе-апреле 2024 года производство скота и птицы в стране выросло на 4 процента, что является стабилизирующим фактором на рынке мяса.