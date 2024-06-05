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08:33, 5 июня 2024Экономика

Россиян захотели накормить мясом ламы

Боливия подала запрос на экспорт мяса ламы в Россию

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Россиян захотели накормить мясом ламы. Запрос на начало поставок такого продукта в РФ подала Боливия, пишет РИА Новости.

Директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания южноамериканской страны Хавьер Суарес сообщил о проведенной встрече с российской делегацией. На ней были достигнуты договоренности по продолжению экспорта из Боливии говядины. Также на переговорах было решено «дать начало запросу со стороны Боливии на экспорт мяса верблюдовых», сказал он.

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Суарес рассказал, что боливийское мясо ламы высокого качества и содержит мало холестерина. Поголовье верблюдовых в стране достаточно как для внутреннего рынка, так и для поставок за рубеж — около 4 миллионов, включая лам и альпак, отметил глава фитосанитарной службы.

Ранее в Минсельхозе РФ объяснили, что рост цен на некоторые виды мясной продукции в России связан с сезонным увеличением спроса. В ведомстве отметили, что такая динамика характерна для теплого сезона. При этом в январе-апреле 2024 года производство скота и птицы в стране выросло на 4 процента, что является стабилизирующим фактором на рынке мяса.

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