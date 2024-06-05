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17:59, 5 июня 2024Россия

Россиянка два месяца не могла есть из-за редкой болезни

В Бурятии спасли женщину, которая не ела два месяца из-за редкой болезни

Фото: Huha Inc. / Unsplash

Россиянка за два месяца похудела почти в два раза — до 45 килограммов. Из-за редкого заболевания она не могла есть. Об этом случае сообщила пресс-служба клинической больницы имени Н.А. Семашко в Бурятии на странице медучреждения во «ВКонтакте».

Со слов пациентки, жалоб у нее не было, но на фоне болезни у нее внезапно появилась рвота и пропал аппетит. Женщина начала стремительно худеть. Она консультировалась с разными специалистами и проходила исследования. В частности, у нее искали рак. После многочисленных тестов у пациентки обнаружили критическое сужение выходного отдела желудка. «Пища уже практически не поступала, а вес снизился почти в два раза, до 45 килограммов», — отметили в пресс-службе медучреждения.

Женщине провели операцию в два этапа. Сначала хирурги вывели тонкую кишку на переднюю брюшную стенку, чтобы она могла питаться таким образом. Когда пациентка набрала более пяти килограммов, ей хирургическим путем восстановили естественный путь прохождения пищи.

Осенью 2023 года у подростка из Якутии обнаружили два желудка. Хирурги прооперировали девочку, хотя не сразу поняли, какой из двух желудков и пищеводов следует удалять, так как оба органа были сформированы в равной степени.

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      Елена Торубарова
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