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09:24, 5 июня 2024Интернет и СМИ

Телеведущий в прямом эфире поиздевался над коллегой и возмутил зрителей

Ведущий австралийского утреннего шоу Today на канале Channel Nine Карл Стефанович решил в прямом эфире поиздеваться над коллегой Сарой Ибо. Фрагмент видео с его шуткой был опубликован в TikTok и возмутил пользователей сети: журналисту призвали найти замену.

В эфире программы Стефановичу и его коллеге подарили набор дезодорантов. В какой-то момент ведущий взял в руки один из баллончиков и начал брызгать им в сторону Ибо. В результате она начала кашлять и встала с кресла. «У меня столько лака для волос, что его хватит на всю жизнь. Он (дезодорант — прим. «Ленты.ру») мне точно не нужен», — сказала она, обращаясь к журналисту.

Поведение ведущего раскритиковали зрители. «Как грубо. А вдруг у кого-то аллергия на эту распыляемую дрянь?», «Ему плевать на всех, кроме себя. (...) Как незрело, глупо и опасно», «Карла нужно заменить другим ведущим», — заявили они.

Ранее британская телеведущая Марьям Мошири встревожила пользователей сети поведением в прямом эфире. Во время чтения новостей у журналистки случился сильный приступ кашля.

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      Олег Давыдов
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