Сотрудник изолятора пронес заключенному телефон и получил срок

В Ростовской области сотрудник изолятора получил срок за пронос мобильных в СИЗО

В Ростовской области бывший сотрудник ГУФСИН России получил три года колонии за превышение должностных полномочий. Об этом в среду, 5 июня, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в январе сотрудник следственного изолятора незаконно пронес внутрь два мобильных телефона с зарядными устройствами, которые затем передал одному из арестантов. Его действия были выявлены оперативниками СИЗО, которые изобличили его в преступлении.

25 апреля в Тюменской области подполковник внутренней службы ФСИН попытался уклониться от участия в СВО и получил срок.