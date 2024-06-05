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21:06, 5 июня 2024Силовые структуры

Сотрудник изолятора пронес заключенному телефон и получил срок

В Ростовской области сотрудник изолятора получил срок за пронос мобильных в СИЗО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Ростовской области бывший сотрудник ГУФСИН России получил три года колонии за превышение должностных полномочий. Об этом в среду, 5 июня, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в январе сотрудник следственного изолятора незаконно пронес внутрь два мобильных телефона с зарядными устройствами, которые затем передал одному из арестантов. Его действия были выявлены оперативниками СИЗО, которые изобличили его в преступлении.

25 апреля в Тюменской области подполковник внутренней службы ФСИН попытался уклониться от участия в СВО и получил срок.

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      Владимир Седов
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